बंगाल की खाड़ी का सिस्टम एक्टिव, छत्तीसगढ़ में कई जगह भारी बारिश के आसार, 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार 25 अगस्त को झारखंड और आसपास के क्षेत्र में बना निम्न दबाव का क्षेत्र फिलहाल उसी इलाके में सक्रिय है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण समुद्र तल से करीब 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका झुकाव दक्षिण दिशा की ओर है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में यह सिस्टम पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ सकता है। सिस्टम के आगे बढ़ने के साथ छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव भी धीरे-धीरे कम होने की संभावना है। हालांकि इस दौरान कई जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है।