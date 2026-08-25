25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, 7वें वेतनमान पर 58% और 6वें पर 257% महंगाई राहत, इस दिन से मिलेगा लाभ

DA Hike: नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी की गई है। सातवें वेतनमान के पेंशनरों को 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Aug 25, 2026

DA Hike

पेंशनरों के लिए बड़ी खबर (PC: AI)

Pensioners DA Hike: नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नगरीय निकायों के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत में वृद्धि की है। इसके तहत सातवें वेतनमान के पेंशनरों को अब 58 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी। बढ़ी हुई दर का लाभ 1 जनवरी 2026 से मिलेगा।

सातवें और छठवें वेतनमान के पेंशनरों को बढ़ी राहत

नगरीय निकायों के सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को अब 58 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं, छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों के लिए महंगाई राहत की दर बढ़ाकर 257 प्रतिशत कर दी गई है। पेंशनरों को इसका लाभ 1 जनवरी 2026 से (DA Hike) मिलेगा।

अरुण साव के अनुमोदन के बाद जारी हुआ पत्र

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने महंगाई राहत में बढ़ोतरी के संबंध में पत्र जारी किया है। यह पत्र मंत्रालय से नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के संचालक को जारी किया गया है।

सितंबर से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए भी बढ़ोतरी

नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं, छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को इस अवधि के लिए 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।

Pensioners Dearness Relief: 1 जनवरी 2026 से लागू होगी नई दर

विभाग द्वारा बढ़ाई गई महंगाई राहत की नई दर 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसके तहत सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 58 प्रतिशत तथा छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 257 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।

महतारी वंदन योजना में बड़ा बदलाव! 40 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित महिलाओं को भी मिलेगा लाभ, कब शुरू होगा रजिस्ट्रेशन?

ये भी पढ़ें
Mahtari Vandan Yojana, Mahtari Vandan Yojana Update

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 07:35 pm

Published on:

25 Aug 2026 07:35 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, 7वें वेतनमान पर 58% और 6वें पर 257% महंगाई राहत, इस दिन से मिलेगा लाभ

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सड़कों पर मवेशियों से कैसे परेशान हैं? फोटो भेजकर बनें पत्रिका के अभियान का हिस्सा

Patrika Abhiyan
रायपुर

Ganja Smuggling: रायपुर में स्कॉर्पियो से 5 क्विंटल गांजा बरामद, मौका देखकर ड्राइवर भागा

Ganja Smuggling
रायपुर

कांगेर घाटी में NH-30 के चौड़ीकरण का रास्ता साफ, मंत्री केदार कश्यप ने दी बड़ी जानकारी

kanger velley, chhattisgarh news
रायपुर

रायपुर में उज्ज्वला योजना पर सवाल! च्वाइस सेंटर से मिले 14 गैस कार्ड, जांच रिपोर्ट अब तक गायब

Ujjwala Yojana Scam
रायपुर

पत्रिका एक्सक्लूसिव: बारिश आते ही डूब जाते हैं रायपुर के ये 20 अंडरब्रिज! 3 फीट तक भरता है पानी, अब रेलवे ने उठाया बड़ा कदम

Chhattisgarh News
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.