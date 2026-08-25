पेंशनरों के लिए बड़ी खबर, 7वें वेतनमान पर 58% और 6वें पर 257% महंगाई राहत, इस दिन से मिलेगा लाभ

नगरीय प्रशासन विभाग ने 1 सितम्बर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक की अवधि के लिए भी महंगाई राहत में वृद्धि की है। इस अवधि में सातवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को 55 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत मिलेगी। वहीं, छठवें वेतनमान के पेंशनरों और परिवार पेंशनधारियों को इस अवधि के लिए 252 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत दी जाएगी।