Ganja Smuggling: रायपुर में स्कॉर्पियो से 5 क्विंटल गांजा बरामद, मौका देखकर ड्राइवर भागा

जानकारी के मुताबिक सुबह के समय महासमुंद पासिंग सफेद रंग की स्कॉर्पियो डीडी नगर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में नाली में फंस गई थी। वाहन के फंसने के बाद ड्राइवर घबरा गया और मौके से निकलने की कोशिश करने लगा। वाहन की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। स्थानीय लोगों ने स्कॉर्पियो की तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहन के अंदर बड़ी मात्रा में गांजा मिला। गांजा देखकर लोगों ने तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। वाहन का नंबर CG 06 HE 9900 बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कॉर्पियो और उसमें रखा गांजा अपने कब्जे में ले लिया।