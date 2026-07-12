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मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा मंथन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा अंतिम फैसला

No Confidence Motion: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आज होगी। बैठक में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, विपक्ष की रणनीति, कानून-व्यवस्था, विकास कार्य और जनहित के मुद्दों पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Jul 12, 2026

Chhattisgarh Politics

मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा मंथन (photo source- Patrika)

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार, 12 जुलाई को शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के रायपुर स्थित निवास पर आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को कांग्रेस की आगामी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

Opposition Strategy: बैठक में शामिल होंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी के अनुसार बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, कांग्रेस विधायक दल के सभी सदस्य और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की भूमिका, सरकार को घेरने की रणनीति और सदन में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर सहमति बनाना है।

अविश्वास प्रस्ताव पर होगा मंथन

बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना पर चर्चा करना है। कांग्रेस यह आकलन करेगी कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में अविश्वास प्रस्ताव लाना कितना प्रभावी होगा और इससे जनता के मुद्दों को किस तरह मजबूती से उठाया जा सकता है। यदि पार्टी इस प्रस्ताव पर सहमति बनाती है, तो मानसून सत्र के दौरान सरकार को सदन में कड़ी चुनौती मिल सकती है।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस विधानसभा सत्र में कई जनहित और प्रशासनिक मुद्दों को प्रमुखता से उठाने की तैयारी कर रही है। इनमें शामिल हो सकते हैं, कानून-व्यवस्था की स्थिति, विकास कार्यों की प्रगति, किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, बेरोजगारी और महंगाई, प्रदेश से जुड़े अन्य समसामयिक विषय, पार्टी नेताओं का मानना है कि इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए एकजुट रणनीति जरूरी है।

विपक्ष की रणनीति को मिलेगा अंतिम रूप

बैठक में केवल अविश्वास प्रस्ताव ही नहीं, बल्कि पूरे मानसून सत्र के दौरान विपक्ष किस तरह सरकार को घेरने की कोशिश करेगा, इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। विधायक अपने-अपने क्षेत्रों से जुड़े स्थानीय मुद्दों को भी बैठक में रखेंगे, ताकि उन्हें विधानसभा में प्रभावी तरीके से उठाया जा सके।

राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही बैठक

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक कांग्रेस के लिए सिर्फ औपचारिक नहीं, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। आगामी विधानसभा सत्र में पार्टी का रुख क्या होगा, यह काफी हद तक इसी बैठक में तय होगा। बैठक के बाद यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी या फिर प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के जरिए सरकार को घेरने की रणनीति अपनाएगी।

मानसून सत्र पर टिकीं राजनीतिक निगाहें

13 जुलाई से शुरू होने वाला विधानसभा का मानसून सत्र सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम माना जा रहा है। जहां सरकार अपनी उपलब्धियों को सदन में रखेगी, वहीं कांग्रेस जनहित के मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की तैयारी कर रही है। अब सभी की निगाहें कांग्रेस विधायक दल की बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि यहीं से तय होगा कि मानसून सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ कितना आक्रामक रुख अपनाएगा।

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Updated on:

12 Jul 2026 08:17 am

Published on:

12 Jul 2026 08:16 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा मंथन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा अंतिम फैसला

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