मानसून सत्र से पहले कांग्रेस का बड़ा मंथन, सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज होगा अंतिम फैसला

Chhattisgarh Politics: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। 13 जुलाई से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार, 12 जुलाई को शाम 5 बजे नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत के रायपुर स्थित निवास पर आयोजित होगी। इस बैठक में राज्य सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को कांग्रेस की आगामी रणनीति तय करने के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।