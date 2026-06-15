13 जुलाई से गूंजेगा विधानसभा का मानसून सत्र, सरकार को घेरेने की तैयारी में विपक्ष

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र (photo source- Patrika)
Monsoon Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। राज्य सरकार ने विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से 17 जुलाई तक आहूत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के बीच हुई चर्चा के बाद सत्र की अवधि और तिथियों पर सहमति बनी, जिसके बाद राज्यपाल की मंजूरी भी मिल गई है। इसके साथ ही विधानसभा सचिवालय द्वारा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी गई है।
मानसून सत्र के दौरान विधानसभा की कुल पांच बैठकें आयोजित होंगी। इस दौरान सरकार विभिन्न विभागों से जुड़े मुद्दों पर सदन में जवाब देगी, वहीं विपक्ष को भी सरकार को घेरने का अवसर मिलेगा। विधानसभा सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।
मानसून सत्र भले ही अवधि में छोटा हो, लेकिन इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न जनहित के मुद्दे, विकास कार्य, कानून-व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बारिश और बाढ़ से जुड़ी तैयारियां, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषय सदन में उठ सकते हैं।
अपडेट जारी….
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