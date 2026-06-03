Chhattisgarh Alderman Appointment 2026: करीब 700 एल्डरमैन की होगी नियुक्ति, जल्द जारी हो सकती है सूची, डिप्टी CM साव ने दिए संकेत

प्रदेश में वर्तमान में 194 नगरीय निकाय हैं, जिनमें नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत शामिल हैं। नगरीय निकाय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नगर निगमों में अधिकतम 10 तथा नगर पालिका और नगर पंचायतों में निर्धारित संख्या के अनुसार एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे में अनुमान है कि प्रदेशभर में 700 से अधिक एल्डरमैन पदों पर नियुक्ति की जा सकती है, जो भाजपा संगठन के लिए भी महत्वपूर्ण राजनीतिक अवसर माना जा रहा है।