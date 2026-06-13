राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रायपुर में बोले, कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए

बता दें कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य आज रायपुर में केंद्रीय मंत्री कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। सफाई कर्मचारियों से उनका हाल चाल जानने के बाद पद्मश्री भारती बंधु के निवास स्थान पर जाकर उनसे एवं उनके परिवारजनों से मुलाकात की। इस अवसर पर पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में हुए विकास, सुशासन एवं जनकल्याणकारी कार्यों पर चर्चा हुई। इस दौरान संत कबीर की वाणी एवं छत्तीसगढ़ की लोक-सांस्कृतिक विरासत को देश-विदेश तक पहुँचाने वाले भारती बंधु ने कबीर के पद सुनाए तथा नई पीढ़ी को इस परंपरा से जोड़ने के अपने प्रयासों की जानकारी भी दी।