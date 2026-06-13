Chhattisgarh Handicrafts: यूनिटी मॉल में चमकेगा छत्तीसगढ़ का लोकल ब्रांड, राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे गांवों के उत्पाद

Local Brands Chhattisgarh: राजधानी के पंडरी क्षेत्र में बन रहा यूनिटी मॉल (एकता मॉल) प्रदेश के गांव-देहात में तैयार होने वाले उत्पादों को नया बाजार देने जा रहा है। मॉल के शुरू होने के बाद छत्तीसगढ़ के हर जिले के एक प्रमुख उत्पाद को यहां स्थायी बिक्री मंच मिलेगा। इससे स्व-सहायता समूहों, कारीगरों, बुनकरों और लघु उद्यमियों के उत्पाद बड़े ब्रांडेड उत्पादों की तरह प्रदर्शित और विपणन किए जाएंगे।