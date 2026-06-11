छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक सर्जरी! आदिम जाति विकास विभाग के 3 अधिकारियों का ट्रांसफर

आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। इसी कड़ी में अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है ताकि योजनाओं की नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित हो सके। विभाग का मानना है कि क्षेत्रीय स्तर पर अनुभवी अधिकारियों की तैनाती से योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी और विकास कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा।