Revenue Department: सुशासन तिहार बेअसर, जमीन संबंधी मामलों में नहीं आई तेजी, रायपुर में 32 हजार से अधिक आवेदन पेंडिंग

भूमि विवाद, अवैध कब्जा, नक्शा, बंटाकन, सीमांकन सहित अन्य मामलों की शिकायतें मंत्री और विभाग के सचिव तक से की जाती है, लेकिन निराकरण नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला बालोद जिले की तहसील गुंडरदेही के ग्राम मोखा में नूजल जमीन पर दुकानों को हटाने के लिए ग्रामवासियों ने तहसील, जिला, संभाग के बाद आखिर में विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव तक से तीन साल पहले की थी, लेकिन आज तक नूजल जमीन पर बनी दुकानों को हटाया तक नहीं गया। इसी तरह राजधानी रायपुर के मठपुरैना इलाके में रिंगरोड के किनारे नजूल पर कोरोना कॉल में भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर दुकानें, घर बना लिए। पास में ही हायर सेकंडरी स्कूल लगता है, उसकी बाउंड्रीवाल के किनारे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। शिकायतें हुईं, लेकिन नतीजा सिफर रहा।