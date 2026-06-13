13 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Revenue Department: सुशासन तिहार बेअसर, जमीन संबंधी मामलों में नहीं आई तेजी, रायपुर में 32 हजार से अधिक आवेदन पेंडिंग

Chhattisgarh News: रायपुर जिले में अकेले 32 हजार से अधिक आवेदन अभी भी लंबित हैं, जिससे भूमि विवाद, सीमांकन और नामांतरण जैसे मामलों में लोगों को लगातार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Jun 13, 2026

Revenue Department

रायपुर में 32 हजार से अधिक जमींन संबंधी आवेदन पेंडिंग (Phoro Patrika)

Raipur Revenue Department: आम नागरिकों की सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्व विभाग की होती हैं। जमीन संबंधी मामलों का निराकरण नहीं होने से आम नागरिक बेहद परेशान है। राजस्व विभाग में इन दिनों 38 हजार से अधिक शिकायतें पेंडिंग हैं। जो शासन की वेबसाइट पर दर्ज है। रायपुर जिले का आंकड़ा तो बेहद चौंकाने वाला है। रायपुर जिले में सर्वाधिक आवेदन पेंडिंग हैं। यहां 32 हजार 974 आवेदन पेंडिंग हैं। बाकी दूरस्थ जिलों के आंकड़े बहुत कम है, लेकिन मैदान क्षेत्रों के जिलों में आंकड़े 500 से लेकर एक हजार तक हैं।

land Related Matters: मंत्री से लेकर सचिव तक शिकायत, निराकरण नहीं

भूमि विवाद, अवैध कब्जा, नक्शा, बंटाकन, सीमांकन सहित अन्य मामलों की शिकायतें मंत्री और विभाग के सचिव तक से की जाती है, लेकिन निराकरण नहीं होता है। ऐसा ही एक मामला बालोद जिले की तहसील गुंडरदेही के ग्राम मोखा में नूजल जमीन पर दुकानों को हटाने के लिए ग्रामवासियों ने तहसील, जिला, संभाग के बाद आखिर में विभागीय मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव तक से तीन साल पहले की थी, लेकिन आज तक नूजल जमीन पर बनी दुकानों को हटाया तक नहीं गया। इसी तरह राजधानी रायपुर के मठपुरैना इलाके में रिंगरोड के किनारे नजूल पर कोरोना कॉल में भू-माफियाओं ने अवैध कब्जा कर दुकानें, घर बना लिए। पास में ही हायर सेकंडरी स्कूल लगता है, उसकी बाउंड्रीवाल के किनारे की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। शिकायतें हुईं, लेकिन नतीजा सिफर रहा।

सुशासन तिहार के बाद भी शिकायतें पेंडिंग

1 मई से 10 जून तक शासन ने सुशासन तिहार मनाया। इसके पहले शासन ने सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पेंडिंग आवेदनों और शिकायतों का निराकरण शिविर के पहले अनिवार्य रूप से कर लेवें, लेकिन राजस्व विभाग की वेबसाइट में दर्ज शिकायतों का निराकरण आज तक नहीं हुआ। नतीजा आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है।

जिले का नाम- लंबित आवेदन

रायपुर - 32,974

कबीरधाम - 235

कांकेर- 110

कोण्डागांव - 77

कोरबा - 231

कोरिया- 61

खैरागढ़-छुईखदान-गंडई - 88

गरियाबंद - 96

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 147

जशपुर -121

जांजगीर-चाम्पा-186

दंतेवाड़ा - 43

दुर्ग - 585

धमतरी- 201

नारायणपुर - 73

बेमेतरा - 308

बलरामपुर -70

बलौदाबाजार भाटापारा- 106

बस्तर (जगदलपुर) -78

बालोद - 163

बिलासपुर -571

बीजापुर - 27

मुंगेली - 89

मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर -80

महासमुंद -162

मोहला-मानपुर-चौकी-41

राजनांदगांव- 255

रायगढ़ - 302

सक्ती -193

सुकमा - 36

सरगुजा- 444

सूरजपुर- 124

सारंगढ़-बिलाईगढ़- 173

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Jun 2026 12:43 pm

Published on:

13 Jun 2026 12:41 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Revenue Department: सुशासन तिहार बेअसर, जमीन संबंधी मामलों में नहीं आई तेजी, रायपुर में 32 हजार से अधिक आवेदन पेंडिंग

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रायपुर में बोले, कांग्रेस नेताओं को शर्म आनी चाहिए

Chhattisgarh News, Minister giriraj singh in raipur
रायपुर

जरूरी है ऐसी सख्ती! प्रॉपर्टी Tax पर रायपुर नगर निगम का फोकस, एक दिन में की 1.13 करोड़ों रुपए की वसूली

Raipur Property Tax Recovery
रायपुर

Chhattisgarh Handicrafts: यूनिटी मॉल में चमकेगा छत्तीसगढ़ का लोकल ब्रांड, राष्ट्रीय बाजार में पहुंचेंगे गांवों के उत्पाद

Chhattisgarh Handicrafts
रायपुर

Chhattisgarh liquor Stocks: शराब प्रेमियों को बड़ा झटका, रायपुर में विदेशी ब्रांड के सभी बोतल गायब, सामने आई यह वजह

Chhattisgarh liquor Stocks
रायपुर

रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अनोखा अंदाज, सुबह-सुबह सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर की चर्चा, किया सम्मान

minister Giriraj Singh in raipur,
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.