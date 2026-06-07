आधा दर्जन गांव उजाड़े जाएंगे! बालोद में ‘लेटर बम’ से मचा हड़कंप, NOC पर बवाल

तकनीकी और आर्थिक दृष्टिकोण से बालोद जिले में यह अपनी तरह की पहली और सबसे बड़ी नीलामी है। फास्फोराइट जहां कृषि क्षेत्र में रासायनिक उर्वरकों (खाद) के निर्माण के लिए एक अनिवार्य कच्चा माल है। वहीं चूना पत्थर सीमेंट उद्योग और देश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहद जरूरी है। घरेलू स्तर पर इन खनिजों के मिलने से भारत की कृषि और औद्योगिक आत्मनिर्भरता को मजबूती मिलेगी लेकिन इसके लिए स्थानीय आदिवासियों और किसानों को विस्थापित करना प्रशासन के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा।