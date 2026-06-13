रायपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अनोखा अंदाज, सुबह-सुबह सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर की चर्चा, किया सम्मान

Minister Giriraj Singh in Raipur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी जनसंपर्क अभियान चला रही है। इसी सिलसिले में दो दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अनोखा अंदाज लोगों को भा गया। वे सुबह सुबह ही लोगों से मिलने निकल गए। यहां अम्बेडकर चौक में बाबा साहेब डाक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यापर्ण किया। इसके बाद सफाई कर्मियों के बीच पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। ( Chhattisgarh News ) इस दौरान मंत्री ने सफाई कर्मियों का शाल श्रीफल देकर सम्मान किया और मेडिकल किट प्रदान किया। इस अवसर पर विधायक पुरंदर मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।