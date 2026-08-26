Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में 126 टीचरों के बंपर तबादले, आपसी ट्रांसफर के आधार पर जारी हुआ आदेश

Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ 126 शासकीय कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। तबादला सूची में सहायक शिक्षक समेत अन्य शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने इन कर्मचारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जगह पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया है। तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।