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Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में 126 टीचरों के बंपर तबादले, आपसी ट्रांसफर के आधार पर जारी हुआ आदेश

CG Teacher Transfer Order: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने 126 शासकीय कर्मचारियों का तबादला किया है। इनमें सहायक शिक्षक सहित अन्य शिक्षक शामिल हैं। तबादले आपसी स्थानांतरण के आधार पर किए गए हैं।
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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Aug 26, 2026

Teacher Transfer List

बड़े पैमाने पर शिक्षकों का तबादला (photo source- Patrika)

Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों के तबादले को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर पदस्थ 126 शासकीय कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है। तबादला सूची में सहायक शिक्षक समेत अन्य शिक्षक और कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने इन कर्मचारियों को उनकी वर्तमान पदस्थापना से हटाकर नई जगह पर तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया है। तबादले के बाद संबंधित कर्मचारियों को नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

Chhattisgarh Teacher Transfer: आपसी स्थानांतरण के आधार पर तबादला

स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि यह स्थानांतरण आपसी ट्रांसफर के आधार पर किया गया है। यानी संबंधित कर्मचारियों के आपसी स्थानांतरण के अनुरोध और प्रक्रिया के आधार पर उनकी पदस्थापना में बदलाव किया गया है। इस तबादला आदेश के बाद प्रदेश के अलग-अलग स्कूलों और शिक्षा विभाग से जुड़े संस्थानों में शिक्षकों की पदस्थापना बदलेगी। स्थानांतरण के दायरे में आए कर्मचारियों को आदेश के अनुसार नई जगह पर अपनी सेवाएं देनी होंगी।

तत्काल प्रभाव से नई जगह पदस्थापना

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थानांतरित कर्मचारियों की नई पदस्थापना तत्काल प्रभाव से लागू होगी। उन्हें वर्तमान पदस्थापना स्थल से कार्यमुक्त होकर नई जगह पर जिम्मेदारी संभालनी होगी। हालांकि यह पदस्थापना आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से की गई है। विभाग के इस आदेश के बाद अब संबंधित शिक्षक और कर्मचारी नई पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालेंगे। लंबे समय से आपसी स्थानांतरण का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए यह आदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सहायक शिक्षक समेत अन्य कर्मचारी शामिल

जारी सूची में सहायक शिक्षक सहित अन्य शिक्षक और शासकीय कर्मचारी शामिल हैं। विभाग ने सभी संबंधित कर्मचारियों की नई पदस्थापना का उल्लेख आदेश में किया है। तबादले के बाद स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और पदस्थापना व्यवस्था में भी बदलाव देखने को मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से समय-समय पर प्रशासनिक जरूरत और कर्मचारियों के अनुरोध के आधार पर पदस्थापना में बदलाव किए जाते हैं। इस बार जारी आदेश में 126 कर्मचारियों को आपसी स्थानांतरण के तहत नई जगह भेजा गया है।

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Updated on:

26 Aug 2026 08:28 am

Published on:

26 Aug 2026 08:28 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में 126 टीचरों के बंपर तबादले, आपसी ट्रांसफर के आधार पर जारी हुआ आदेश

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