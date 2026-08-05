छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर! 1100 नामों की सूची में छंटनी, जल्द जारी होंगे ट्रांसफर के आदेश

Teacher Transfer List: छत्तीसगढ़ में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, करीब 700 शिक्षकों के स्थानांतरण आदेश जल्द जारी हो सकते हैं। अंतिम सूची तैयार करने से पहले कई चरणों में समीक्षा की गई, जिसमें करीब 400 नाम मापदंडों के अनुरूप नहीं पाए जाने पर हटा दिए गए। हालांकि शिक्षा विभाग ने अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन विश्वसनीय सूत्रों का दावा है कि शासन स्तर से मंजूरी मिलते ही तबादला आदेश जारी कर दिए जाएंगे।