छत्तीसगढ़ BJP में संगठन को लेकर बड़ा मंथन, बूथ स्तर तक एक्टिवनेस बढ़ाने के निर्देश

बैठक में मौजूदा राजनीतिक और संगठनात्मक स्थिति को लेकर भी जिला अध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। पार्टी पदाधिकारियों से कहा गया कि संगठन के कार्यक्रम केवल जिला मुख्यालय तक सीमित न रहें, बल्कि मंडल, शक्ति केंद्र और बूथ स्तर तक उनकी प्रभावी पहुंच सुनिश्चित की जाए। साथ ही संगठन की योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को आम लोगों तक पहुंचाने तथा कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।