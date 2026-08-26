छत्तीसगढ़ में बीज की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई, 10 से ज्यादा केंद्रों पर छापा, लाइसेंस भी सस्पेंड

Seed Black Marketing: राजधानी समेत प्रदेशभर में अवैध बीज भंडारण और कालाबाजारी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। शिकायतें मिलने के बाद अब कृषि विभाग के राज्य के साथ-साथ, जिला स्तरीय टीम ने छापामार कार्रवाई तेज कर दी है। तिल्दा के ग्राम बरतोरी-2 स्थित ग्रीन इंडिया केयर में भी छापा मारकर कीटनाशक दवाएं बरामद की। इसका संचालक नागेश्वर प्रसाद सोनी है। यहां 5 प्रकार की कुल एक हजार किलोग्राम से अधिक कीटनाशक दवाएं मिली। विभाग ने नियमों के विरुद्ध पाई गई कीटनाशक दवाओं के विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही इनके नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे हैं।