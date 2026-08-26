Sugar Price Hike: चीनी के भाव में ‘शेयर बाजार’ जैसा उतार-चढ़ाव, रायपुर के मल्टीस्टोर में छूट की बौछार

Chhattisgarh Sugar Price Hike: अजय रघुवंशी की रिपोर्ट. ऐसा पहली बार देखा जा रहा है जब चीनी की कीमतों में शेयर बाजार जैसा उतार-चढ़ाव आ चुका है। दिन में कई बार कीमतें बदल रही हैं। वहीं, अब तक की रेकॉर्ड महंगाई के बाद मल्टी रिटेल स्टोर्स में ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ऑफरों की बौछार शुरू कर दी गई है, जिसमें 3 रुपए से लेकर 70 रुपए तक की छूट का दावा किया जा रहा है। डूमरतराई थोक बाजार में मंगलवार को दो बार कीमतें बदली और दिन में भाव 59 रुपए किलो और शाम को 58.50 रुपए पर पहुंच गया। प्रशासन की सख्ती के बाद 70 रुपए शक्कर की कीमतों से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन चिल्हर में अभी भी कीमतें प्रति किलो 65 रुपए पर बिक रही है।