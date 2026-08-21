Surguja Kavad Yatra: कैलाश गुफा के लिए निकले 600 से अधिक कांवरिए, 120 किमी की करेंगे पदयात्रा, संत गहिरा गुरु के हैं उपासक

अंबिकापुर। सरगुजा संभाग समेत अन्य जिलों के कांवरियों द्वारा सावन के महीने में जल लेकर कैलाश गुफा (Kailash Gufa) स्थित शिवलिंग पर जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में संत गहिरा गुरु के उपासकों की इस वर्ष भी ऐतिहासिक कांवर यात्रा शुरु हो गई है। 600 से अधिक उपासक रामगढ़ स्थित छोटे तुर्रा से जल लेकर कैलाश गुफा के लिए रवाना हो गए हैं। कांवरिए 120 किलोमीटर की पदयात्रा कर चौथे दिन कैलाश गुफा पहुंचेंगे और शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बार संत गहिरा गुरु के उपासकों में वृद्धि देखी जा रही है।