Ambikapur News: एनएच पर गड्ढे में फंसी भाजपा संगठन महामंत्री की कार, प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी को लगाई फटकार, कहा- यहां कभी आते हैं या नहीं…

अंबिकापुर. भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय (BJP General Secretary Pawan Sai) की कार 19 अगस्त को सीतापुर स्थित एनएच पर गड्ढों में फंस गई। वाहन को निकालने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ा। 2 घंटे की मशक्कत के बाद कार को किसी तरह निकाला गया। जब वे अंबिकापुर पहुंचे तो रेस्ट हाउस से सरगुजा के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी, पर्यटन मंत्री, भाजपा नेताओं के साथ-साथ एनएच के अधिकारियों को फोन पर जमकर फटकार लगाई। यहां तक कि उन्होंने प्रभारी मंत्री को कहा कि कभी क्षेत्र का भ्रमण भी कर लिया करें। संगठन महामंत्री की फटकार के बाद एनएच के अधिकारियों, मंत्रियों व भाजपा नेताओं की नींद खुली। फिर गुरुवार को एनएच पर बने गड्ढों को भरने का काम शुरू करा दिया गया।