Elephants in Surguja: शौच के लिए निकले बुजुर्ग को हाथी ने मारी लात, बाल-बाल बचा, महेशपुर-मानपुर मार्ग किया गया बंद

अंबिकापुर. सरगुजा जिले के उदयपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत 26 हाथियों का दल भ्रमण कर रहा है। इसी बीच हाथियों का दल मंगलवार की सुबह ऐतिहासिक स्थल ग्राम महेशपुर के मुंगरी तालाब के पास पहुंचा था। इस दौरान शौच के लिए निकले 65 वर्षीय एक बुजुर्ग पर एक हाथी ने हमला कर दिया। पैर के प्रहार (Elephant attack on villager) से वृद्ध की पसली में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद वह किसी तरह अपने घर पहुंचा और परिजन को पूरी बात बताई। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बुजुर्ग को उदयपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां उसका इलाज जारी है। क्षेत्र में हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। इधर वन विभाग ने एहतियातन महेशपुर-मानपुर-लक्ष्मणगढ़ मार्ग पर बेरिकेटिंग कर आवाजाही बंद कर दी है।