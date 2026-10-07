Ambikapur News: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो को भेजा गया जेल, कोर्ट में लगे गालीबाज को जेल भेजो और आकांक्षा दीदी जिंदाबाद के नारे, See Video

अंबिकापुर। सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आकांक्षा टोप्पो (Social Media Influencer Akanksha Toppo) को अंतत: जेल भेज दिया गया। कोतवाली पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। न्यायालय में पेश करने से लेकर कोर्ट द्वारा उसे जेल भेजे जाने के आदेश देने तक गहमागहमी की स्थिति बनी रही। आकांक्षा टोप्पो के विरोध में भारी संख्या में जहां भाजपा कार्यकर्ता कोर्ट में मौजूद थे, वहीं समर्थन में आदिवासी समाज के लोगों का भी जमावड़ा लगा था। भाजपा कार्यकर्ताओं ने जहां गालीबाज को जेल भेजो के नारे लगाए तो वहीं समर्थकों ने आकांक्षा दीदी जिंदाबाद कहा। बता दें कि अधिवक्ताओं ने भी आकांक्षा को जमानत देने का विरोध किया। उनका कहना है कि आकांक्षा द्वारा बड़े नेताओं को टारगेट कर लगातार सोशल मीडिया में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा था।