ED Questioning: बलरामपुर में भी ईडी का शिकंजा, पूर्व CM भूपेश बघेल के पूर्व ओएसडी अपर कलेक्टर से पूछताछ

अंबिकापुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Former CM Bhupesh Baghel) के पीए के भिलाई निवास पर छापा मारने (ED Raid) के साथ ही उनके पूर्व ओएसडी से भी पूछताछ कर रही है। दरअसल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद पूर्व एएसडी रहे चेतन बरघारिया वर्तमान में बलरामपुर अपर कलेक्टर के पद पर पदस्थ हैं। ईडी की टीम 2 गाडिय़ों में यहां पहुंची है और अपर कलेक्टर से सर्किट हाउस में पूछताछ कर रही है। ईडी की टीम किस मामले को लेकर उनसे पूछताछ कर रही है, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच पूछताछ जारी है।