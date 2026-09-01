Youth Murder: तंबाकू मांगने पर 22 वर्षीय युवक की हत्या, आरोपी के पिता बोले- FIR कराओगे तो पैसे नहीं दूंगा

अंबिकापुर। 22 वर्षीय एक युवक 28 अगस्त की रात गांव में तंबाकू मांगने गया था। इस दौरान उसका इसी बात को लेकर एक अन्य युवक से विवाद हो गया। इस पर आरोपी ने उसके सिर पर रॉड से प्राणघातक हमला (Life taking attack) कर दिया। इससे वह लहूलुहान होकर बेहोश हो गया। परिजनों द्वारा उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आरोपी के पिता ने उनसे कथित रूप से कहा कि यदि मामले की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराओगे तो इलाज के लिए रुपए नहीं दूंगा। यहां से रेफर किए जाने के बाद उसे अंबिकापुर से रायपुर के लिए रेफर किया गया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण वे नहीं ले जा पाए। फिर जब वे आरोपी के पिता के पास पहुंचे तो उसने रुपए नहीं दिए, इसी बीच घायल युवक की मौत हो गई। पुलिस ने अपराध दर्ज कर केस डायरी जशपुर जिले के संबंधित थाने को भेज दी है।