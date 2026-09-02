Surguja News: युवक ने मोबाइल चार्ज करने का खोजा नया तरीका, लेकिन एक झटके में चली गई जान, चाचा से कहा था- तार छुड़ाओ

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम डोई में हुए हादसे (Surguja Big incident) में एक युवक की जान चली गई। युवक अलग तरीके से अपना मोबाइल चार्ज कर रहा था। उसने चार्जर में अतिरिक्त तार जोडक़र मोबाइल में लगाया था। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गया। दोपहर को जब उसका चाचा लौटा तो वह जमीन पर गिरा था। पूछने पर उसने चाचा से कहा कि तार को जल्दी छुड़ाओ, उसे करंट लगी है। चाचा ने उसे छुड़ाया फिर गंभीर हालत में उसे उदयपुर अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की मौत से उसके परिजन में मातम पसरा हुआ है।