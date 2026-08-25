Surguja News: खुखड़ी बीनने गए ग्रामीणों की अचानक पेड़ पर पड़ी नजर, दुपट्टे से लटकी थी प्रेमी जोड़े की लाश

अंबिकापुर/विश्रामपुर। सूरजपुर जिले के कल्याणपुर के कोटबहरा जंगल में मंगलवार की सुबह खुखड़ी बीनने जंगल गए ग्रामीणों की नजर अचानक पेड़ पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। साल के पेड़ पर युवक-युवती की एक ही दुपट्टे से फांसी पर लाश (Love couple suicide) लटक रही थी। इसकी सूचना ग्रामीणों के माध्यम से लटोरी चौकी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शवों को नीचे उतरवाया। पास में ही युवक की बाइक मिली। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों बाइक से वहां पहुंचे होंगे और फांसी लगा ली होगी। युवक की पहचान उसके जेब में रहे आधार कार्ड से हुई। युवती की शिनाख्त अभी नहीं हो सकी है।