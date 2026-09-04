Toll Plaza Dispute: टोल प्लाजा मारपीट मामले में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोलीं- मैं उस समय विश्राम कर रही थी, स्टाफ का आचरण अनुचित

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के अंबिकापुर-बिलासपुर नेशनल हाइवे- 130 स्थित लहपटरा टोल प्लाजा पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े (Minister Laxmi Rajwade) की कार पर बूम बैरियर गिर गया था। इस दौरान मंत्री का काफिला टोल प्लाजा से गुजर रहा था। बूम बैरियर गिरने के बाद स्थानीय टोल कर्मी युवक की काफिले में शामिल एक व्यक्ति द्वारा पिटाई की गई थी। मामला थाने तक पहुंच गया था। इस मामले में मंत्री का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मैं उस समय विश्राम की अवस्था में थी। अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि वाहन ड्राइवर ने उसके साथ मारपीट की थी, उसे कड़ी चेतावनी दी गई है। उनके पीएम मारपीट में शामिल नहीं थे। वहीं उन्होंने अगले दौरे में पीडि़त से मिलने की बात कही है।