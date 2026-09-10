10 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

कांकेर

‘वॉशरूम भी नहीं जा सकते’ 7 यात्रियों को छोड़ आगे बढ़ी बस, नरसिंहपुर से जगदलपुर जा रहा था परिवार

Chhattisgarh News: कांकेर बस स्टैंड में वॉशरूम से लौटने में हुई देरी के बाद बस वाले की बदसलूकी सामने आई है। बहस के बाद 7 यात्रियों को छोड़कर आगे निकल गई..
2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Chandu Nirmalkar

Sep 10, 2026

Chhattisgarh news, kanker news,

7 बुजुर्ग यात्रियों को छोड़ आगे बढ़ी बस ( Photo - Patrika )

Jagdalpur News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर से जगदलपुर अपने परिवार के साथ सफर कर रहे सात बुजुर्ग यात्रियों के साथ कांकेर में ऐसा व्यवहार हुआ, जिसने यात्री सुविधा और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ( Chhattisgarh News ) परिवार का आरोप है कि कांकेर बस स्टैंड पर वॉशरूम से लौटने में कुछ देर हुई तो बस स्टाफ ने इंतजार करने के बजाय दो यात्रियों से कथित तौर पर कहा ’’चलना है तो चलो… नहीं तो उतर जाओ।’’ इसके बाद दोनों यात्रियों को बस से उतार दिया गया और बस उनका सामान लेकर जगदलपुर की ओर रवाना हो गई।

Chhattisgarh News: यात्री नीचे, सामान बस में और बस निकल गई

परिवार का कहना है कि दोनों यात्रियों के उतरने के बाद बस आगे बढ़ गई और उनका सामान भी बस में ही रह गया। कुछ देर बाद परिवार के सदस्यों ने दूसरी गाड़ी की मदद से जगदलपुर पहुंचकर अपने परिजनों से संपर्क किया। घटना ने सार्वजनिक परिवहन में बुजुर्ग यात्रियों के प्रति संवेदनशीलता को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उम्रदराज यात्रियों के लिए कुछ मिनट का अतिरिक्त इंतजार सामान्य मानवीय व्यवहार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन परिवार का आरोप है कि यहां उन्हें सुविधा देने के बजाय बीच सफर में ही छोड़ दिया गया।

नरसिंहपुर से ट्रेन से पहुंचे थे रायपुर

बताया गया कि मध्यप्रदेश के नरङ्क्षसहपुर से एक परिवार जगदलपुर आने के लिए निकला था। परिवार के सभी सात सदस्य बुजुर्ग हैं और उनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक के थे। परिवार पहले ट्रेन से रायपुर पहुंचा। इसके बाद मंगलवार सुबह रायपुर से जगदलपुर के लिए मनीष ट्रैवल्स की बस में सवार हुआ।

सवाल बस के छूटने का नहीं, व्यवहार का भी

परिवार वालों का कहना है कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 60 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों को वॉशरूम से लौटने में हुई कुछ मिनट की देरी इतनी बड़ी वजह थी कि उन्हें सफर के बीच में ही बस से उतार दिया जाए? परिवार के आरोप सही हैं तो यह मामला केवल बस सेवा से जुड़ी असुविधा नहीं, बल्कि बुजुर्ग यात्रियों के साथ संवेदनशील व्यवहार का भी है।

कांकेर में वॉशरूम जाने के बाद बिगड़ा मामला

परिवार के अनुसार बस कांकेर बस स्टैंड पहुंची तो सभी यात्रियों ने वॉशरूम जाने के लिए बस से उतरने का निर्णय लिया। उम्र अधिक होने के कारण परिवार के सदस्यों को वापस बस तक पहुंचने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगा। इसी दौरान बस चलने लगी। परिवार का आरोप है कि बस में मौजूद दो सदस्यों ने बस रोकने के लिए कहा तो उन्हें जवाब मिला कि ’’गाड़ी नहीं रुकेगी, चलना है तो चलो, नहीं तो उतर जाओ।’’ इसके बाद दोनों यात्रियों को बस से उतार दिया गया।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Sept 2026 12:14 pm

Published on:

10 Sept 2026 12:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / ‘वॉशरूम भी नहीं जा सकते’ 7 यात्रियों को छोड़ आगे बढ़ी बस, नरसिंहपुर से जगदलपुर जा रहा था परिवार

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

कांकेर में ओवरटेक को लेकर विवाद, कांग्रेस MLA के बेटे पर बस ड्राइवर-कंडक्टर से मारपीट का आरोप

Congress MLA controversy
कांकेर

राजा ने बनवाया था ये रहस्यमयी शिव मंदिर, आज भी नहीं सूखता चमत्कारी जलकुंड, जानें कांकेर के इस शिवधाम की अनसुनी कहानी

Kanker Shiva Dham
Patrika Special News

कांकेर के 30 भालुओं की होगी ‘घर वापसी’! बारिश बाद बस्तर के जंगलों में शिफ्ट करने की तैयारी

Kanker Bear Shifting
कांकेर

Kanker News: बुझ गया घर का चिराग, मासूम भाई की कलाई पर राखी बांध तीन बहनों ने दी अंतिम विदाई, बिलख पड़े लोग

Kanker news, chhattisgarh news
कांकेर

Kanker Naxal News: जंगल में जमीन के नीचे छिपा था हथियारों का जखीरा, जवानों ने किया बरामद

Kanker Naxal News
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.