‘वॉशरूम भी नहीं जा सकते’ 7 यात्रियों को छोड़ आगे बढ़ी बस, नरसिंहपुर से जगदलपुर जा रहा था परिवार

Jagdalpur News: मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर से जगदलपुर अपने परिवार के साथ सफर कर रहे सात बुजुर्ग यात्रियों के साथ कांकेर में ऐसा व्यवहार हुआ, जिसने यात्री सुविधा और संवेदनशीलता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ( Chhattisgarh News ) परिवार का आरोप है कि कांकेर बस स्टैंड पर वॉशरूम से लौटने में कुछ देर हुई तो बस स्टाफ ने इंतजार करने के बजाय दो यात्रियों से कथित तौर पर कहा ’’चलना है तो चलो… नहीं तो उतर जाओ।’’ इसके बाद दोनों यात्रियों को बस से उतार दिया गया और बस उनका सामान लेकर जगदलपुर की ओर रवाना हो गई।