दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बदले शिक्षक भर्ती के नियम, अब सामान्य B.Ed नहीं… ये विशेष डिग्री होगी जरूरी

समाज कल्याण विभाग से जुड़े प्रशिक्षक, व्यावसायिक शिक्षक और व्यावसायिक प्रशिक्षक के लिए भी न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई है। इन पदों के लिए 10 2 पद्धति से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होने के साथ संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था/पॉलीटेक्निक/आईटीआई से डिग्री या डिप्लोमा मांगा गया है। इसके अलावा मूक-बधिर शिक्षक के लिए कला संकाय में स्नातक तथा डीएड, जबकि निम्न वर्ग शिक्षक के लिए स्नातक के साथ बौद्धिक मंदता में डीएड या अस्थि बाधित बाल गृह के लिए डीएड की योग्यता निर्धारित है।संगीतकार के पद के लिए संबंधित विषय में स्नातक स्तर की उपाधि अथवा स्नातक के साथ डीआईडी की उपाधि का प्रावधान है।