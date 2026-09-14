Ganesh Utsav 2026: 137 साल पुराना है गोलबाजार का गणेशोत्सव, यहीं से शुरू हुई थी अमरनाथ गुफा की झांकी, जानें पूरी कहानी

श्री बजरंग नवयुक मित्र मंडल गणेश उत्सव समिति हनुमान मंदिर गोलबाजार के बैनर तले हर साल उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले 37 वर्षों से उत्सव को भव्य रूप में मनाने का नेतृत्व कर रहे केदारनाथ गुप्ता बताते हैं कि हमारे गोलबाजार का गणेश उत्सव ऐतिहासिक रूप से यादगार है। 137 साल पहले जब उत्सव की शुरुआत हुई थी, तब केवल 7-8 लोगों ने मिलकर किया था। उनमें से एक थे बालचंद केशरवानी, मनीमजी और सुखनंदन लाल। आज 70 सदस्यों वाली यह गणेश उत्सव समिति संचालन कर रही है, जिसमें निर्देशक केदारनाथ गुप्ता, विवेकानंद गुप्ता, अध्यक्ष राजा पंसारी, सचिव निनय राजू गुप्ता, सत्यनारायण देवांगन और कोषाध्यक्ष देवनायण पंसारी, दीपक गुप्ता, गणेश राव रावत प्रमुख रूप से शामिल हैं।