छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव से कर्नाटक तक पहुंची साहित्य की खुशबू, पिता-पुत्र ने रचा इतिहास, जानें कैसे

छत्तीसगढ़ी साहित्य के पुरोधा जनकवि कोदूराम 'दलित' केवल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही नहीं, बल्कि अंचल की माटी की खुशबू को कागज़ पर उकेरने वाले अनूठे शिल्पी थे। 'सियानी गोठ', 'बहुजन हिताय', 'दू मितान' और 'कनवा समधी' जैसी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने लोक जीवन के दुख-दर्द और सहज हास्य को जन-जन तक पहुँचाया। उनकी बहुचर्चित रचनाएं आज भी ग्रामीण संस्कृति और सामाजिक समरसता की अनूठी मिसाल मानी जाती हैं। तत्कालीन साहित्य मंडलियों और राज्य शासन द्वारा उन्हें उनकी उत्कृष्ट लोक-साहित्य सेवा के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है।