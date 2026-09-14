छत्तीसगढ़ के चार चमत्कारी गणेश मंदिर, संतान प्राप्ति के लिए आते हैं भक्त, भुईंफोड़ बप्पा बरसाते हैं कृपा

Balod Ganesh Temple: गणेश चतुर्थी पर पंडालों में बप्पा की धूम है, वहीं बालोद शहर अपने गर्भ में सदियों पुराने गजानन का इतिहास समेटे हुए है। जिला मुख्यालय के 4 ऐसे गणेश मंदिर, जिनके बिना गणेश भक्ति अधूरी है। किसी मंदिर में 13वीं शताब्दी की 6 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, तो कहीं बप्पा स्वयं धरती का सीना चीरकर प्रकट हुए हैं। ( Chhattisgarh News ) पत्रिका इस गणेश चतुर्थी पर बालोद के उन 4 चमत्कारी धामों के दर्शन करा रहा है, जहां आस्था और इतिहास एक साथ मिलते हैं।