Chhattisgarh News: तीज पर एक लाख का सुरक्षा नेग, पीहर धाम टिकरी में मायके आई बेटियों का दुर्घटना बीमा कराएगी समिति

Chhattisgarh News: तीज पर मायके आई बेटियों को कपड़े, मिठाई और उपहार देने की परंपरा तो पुरानी है, लेकिन ग्राम टिकरी (अर्जुंदा) इस बार अपनी बेटियों को ‘सुरक्षा का नेग’ देने जा रहा है। रविवार को यहां तीज मनाने पहुंचीं करीब एक हजार बेटियों का एक-एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा। पीहर महोत्सव समिति और मिशन अनमोल मुस्कान की इस पहल की तैयारी पूरी कर ली गई है। टिकरी में तीज केवल त्योहार नहीं, बल्कि गांव की बेटियों को एक साथ जोडऩे का उत्सव बन चुका है।