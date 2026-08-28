Bilasa Airport: हवाई सफर में बाल-बाल बचे 60 यात्री! लैंडिंग के दौरान फटा Alliance Air विमान का टायर, प्रयागराज की उड़ान रद्द

Alliance Air Flight: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा एयरपोर्ट पर शुक्रवार को बड़ा हादसा टल गया। दिल्ली से बिलासपुर आ रही एलाइंस एयर की फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान दाएं ओर का टायर फट गया। बताया जा रहा है कि टायर में आग भी लग गई थी। घटना के बाद विमान कुछ दूर तक घिसटता चला गया। हालांकि, पायलट ने स्थिति को नियंत्रित कर लिया और विमान में सवार सभी 60 यात्री सुरक्षित रहे।