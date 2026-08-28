रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! बिलासपुर जोन की 7 ट्रेनें प्रभावित, 5 का बदलेगा रूट, देखें List

बिलासपुर जोन की ट्रेनों का बदला शेड्यूल (photo source- Patrika)
Chhattisgarh Train Update: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सितंबर और अक्टूबर में जोन से चलने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना सेक्शन के आगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। इसी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस दौरान 5 ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा, जबकि 2 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे देरी से रवाना होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के रूट और समय की जानकारी जरूर जांचने की अपील की है।
ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 26 सितंबर से 14 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा होकर अमृतसर जाएगी।
यार्ड रीमॉडलिंग के चलते इस अवधि में ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से संचालित होगी।
ट्रेन नंबर 12823 दुर्ग-निजामुद्दीन संपर्कक्रांति एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है। 8 अक्टूबर को यह ट्रेन कटनी-ओहन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होकर निजामुद्दीन पहुंचेगी।
इस बदलाव के कारण इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी पहले से देख लेना जरूरी होगा।
ट्रेन नंबर 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 26 सितंबर से 14 अक्टूबर तक परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन भोपाल-मक्सी-नागदा-मथुरा होकर अमृतसर जाएगी।
यार्ड रीमॉडलिंग के चलते इस अवधि में ट्रेन अपने नियमित मार्ग के बजाय वैकल्पिक रूट से संचालित होगी।
ट्रेन नंबर 12823 दुर्ग-निजामुद्दीन संपर्कक्रांति एक्सप्रेस का भी रूट बदला गया है। 8 अक्टूबर को यह ट्रेन कटनी-ओहन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होकर निजामुद्दीन पहुंचेगी।
इस बदलाव के कारण इस ट्रेन से यात्रा करने वाले यात्रियों को अपने यात्रा कार्यक्रम की जानकारी पहले से देख लेना जरूरी होगा।
ट्रेन नंबर 18477 पुरी-योगनगरी ऋषिकेश संपर्कक्रांति एक्सप्रेस भी प्रभावित रहेगी। 7 अक्टूबर को यह ट्रेन कटनी-ओहन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होकर संचालित की जाएगी।
रेलवे के मुताबिक यार्ड रीमॉडलिंग के कारण ट्रेन के नियमित रूट में यह अस्थायी बदलाव किया गया है।
ट्रेन नंबर 22407 अंबिकापुर-निजामुद्दीन एक्सप्रेस 8 अक्टूबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कटनी-ओहन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होकर निजामुद्दीन जाएगी।
अंबिकापुर और आसपास के क्षेत्रों से दिल्ली की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण है।
ट्रेन नंबर 12807 विशाखापटनम-निजामुद्दीन समता एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को बदले हुए मार्ग से संचालित होगी। यह ट्रेन इटारसी-जबलपुर-ओहन-वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होकर निजामुद्दीन पहुंचेगी।
इस तरह यार्ड रीमॉडलिंग के चलते कुल 5 ट्रेनों के रूट में अस्थायी बदलाव किया गया है।
रूट बदलने के अलावा दो ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है। रेलवे के अनुसार ट्रेन नंबर 12808 निजामुद्दीन-विशाखापटनम समता एक्सप्रेस 15 अक्टूबर को अपने निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से रवाना होगी।
वहीं ट्रेन नंबर 18238 अमृतसर-बिलासपुर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 14 अक्टूबर को निर्धारित समय से 3 घंटे देरी से चलेगी।
यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे स्टेशन पहुंचने से पहले अपनी ट्रेन के नए समय की जानकारी रेलवे के अधिकृत माध्यमों से जरूर जांच लें।
इधर, बिलासपुर मंडल के यात्रियों के लिए एक और अच्छी खबर है। नवंबर से दो ट्रेनों में पुराने कोचों की जगह आधुनिक LHB कोच लगाए जाएंगे। इससे यात्रियों को सफर के दौरान बेहतर सुविधा और सुरक्षा मिलने की उम्मीद है।
ट्रेन नंबर 18257/18258 बिलासपुर-चिरमिरी-बिलासपुर एक्सप्रेस में LHB कोच लगाए जाएंगे। बिलासपुर से यह ट्रेन 1 नवंबर से और चिरमिरी से 2 नवंबर से LHB कोच के साथ संचालित होगी।
इस बदलाव से इस रूट पर नियमित यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक आरामदायक सफर मिलने की उम्मीद है।
ट्रेन नंबर 58221/58222 चिरमिरी-चंदिया रोड-चिरमिरी पैसेंजर में भी पुराने कोच हटाकर LHB कोच लगाए जाएंगे। यह ट्रेन 2 नवंबर से LHB कोच के साथ संचालित होगी।
रेलवे का यह बदलाव यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।
LHB यानी Linke Hofmann Busch कोच आधुनिक तकनीक पर आधारित होते हैं। इन कोचों में बेहतर ब्रेकिंग सिस्टम और अधिक स्थिरता जैसी सुविधाएं होती हैं। दुर्घटना की स्थिति में भी इनका डिजाइन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसके अलावा LHB कोच में यात्रा के दौरान झटके और कंपन अपेक्षाकृत कम महसूस होते हैं। इससे लंबी दूरी के सफर में यात्रियों को ज्यादा आराम मिलता है।
रेलवे के मुताबिक पुराने कोचों की जगह LHB कोच लगाने का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और बेहतर यात्रा अनुभव उपलब्ध कराना है। वहीं सितंबर-अक्टूबर में यार्ड रीमॉडलिंग के कारण प्रभावित होने वाली ट्रेनों के यात्रियों को यात्रा से पहले अपने ट्रेन नंबर, रूट और प्रस्थान समय की जानकारी जरूर जांच लेनी चाहिए।
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