रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर! बिलासपुर जोन की 7 ट्रेनें प्रभावित, 5 का बदलेगा रूट, देखें List

Chhattisgarh Train Update: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। सितंबर और अक्टूबर में जोन से चलने वाली 7 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित रहेगा। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल में वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी-बीना सेक्शन के आगासोद स्टेशन पर यार्ड रीमॉडलिंग का काम चल रहा है। इसी वजह से रेलवे ने कई ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। इस दौरान 5 ट्रेनों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा, जबकि 2 ट्रेनें अपने निर्धारित समय से करीब 3 घंटे देरी से रवाना होंगी। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन के रूट और समय की जानकारी जरूर जांचने की अपील की है।