Patrika Interview: शहर को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाए, IAS संजय अग्रवाल ने पत्रिका को दिया जवाब, जानें क्या कहा

Patrika Interview: बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल (आईएएस ) का कहना है कि समय के साथ लोगों की अपेक्षाएं तेजी से बदली हैं। ऐसे में प्रशासन को भी उसी गति से काम कर परिणाम देने होंगे। जनता को बेहतर और समयबद्ध सेवा उपलब्ध कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। तकनीक के बेहतर इस्तेमाल, राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करने, जल संरक्षण, शहर की सुरक्षा और शिक्षा में डिजिटल सुविधाओं के विस्तार को लेकर उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं साझा कीं। पत्रिका से खास बातचीत ( Patrika Interview ) में उन्होंने कहा कि बिलासपुर से उनका पुराना जुड़ाव है। प्रोबेशन पीरियड और एसडीएम के रूप में काम करने के बाद अब पूरे जिले की जिम्मेदारी संभालना अलग अनुभव है। बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बेबाकी से अपनी राय रखी….