अगले 4 दिन बरसेंगे बादल, बालोद में 3 घंटे की झमाझम बारिश से किसानों के चेहरे खिले, जलाशयों में तेजी से बढ़ा जलस्तर

इस मानसून सीजन में जिले में अब तक औसत 930.6 मिमी बारिश दर्ज की जा चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में बेहतर मानी जा रही है। ब्लॉकवार बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो स्थिति काफी अच्छी है। सबसे ज्यादा बारिश मार्री-बंगला-देवरी ब्लॉक में 1075.9 मिमी दर्ज की गई है। डौंडीलोहारा में 1017.8 मिमी बारिश हुई है। अर्जुंदा में 943.3 मिमी, बालोद ब्लॉक में 919.1 मिमी, गुंडरदेही में 912.2 मिमी, गुरुर में 872.3 मिमी और डौंडी में 773.9 मिमी बारिश दर्ज हुई है।