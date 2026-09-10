कहीं जेल, कहीं जमीन… हर तरफ ठगी

CG CRIME NEWS : बालोद जिले में ठगी और धोखाधड़ी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जनवरी से जुलाई 2026 तक ही ऐसे 31 मामले दर्ज हुए हैं। पुलिस ने इनमें 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य मामलों में जांच जारी है। जागरूकता अभियान के बावजूद लोग अलग-अलग तरह के झांसे में आकर अपनी रकम गंवा रहे हैं।