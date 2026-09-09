40 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़ा 6 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप, 4 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

ग्वालियर। शहर के दीनदयाल नगर मुख्य बाजार में मंगलवार दोपहर अचानक लोगों की भीड़ जमा हो गई। वजह ऐसी थी, जिसने खौफ के साथ लोगों में कौतूहल भी पैदा कर दिया। कुशवाह मार्केट के पास डिवाइडर पर लगे करीब 40 फीट ऊंचे पेड़ पर लगभग 6 फीट लंबा घोड़ा पछाड़ सांप चढ़कर बैठ गया। पेड़ की ऊंचाई पर सांप को देखकर लोग सड़क पर रुक गए और कुछ ही देर में बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। कई लोग मोबाइल फोन से सांप का वीडियो बनाने लगे। भीड़ बढ़ने से मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक की रफ्तार थम गई और दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया।