मोबाइल के लिए चाचा की हत्या, भतीजे ने पिता-भाई संग मिलकर रची सुसाइड की कहानी

ग्वालियर। बिजौली थाना क्षेत्र के खेड़ागांव में चाचा की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, जुए में मोबाइल फोन हारने की बात को लेकर हुए विवाद के बाद भतीजे ने अपने पिता और भाई के साथ मिलकर चाचा की पहले बेरहमी से पिटाई की और फिर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने पुलिस और ग्रामीणों को गुमराह करने के लिए चाचा के फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कहानी गढ़ दी। हालांकि, पोस्टमार्टम की शॉर्ट रिपोर्ट में गला घोंटने से मौत की पुष्टि होने के बाद हत्या का राज खुल गया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके पिता और भाई की तलाश जारी है।