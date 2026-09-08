महापौर-एमआईसी के खिलाफ भाजपा का निंदा प्रस्ताव, विकास राशि के हिसाब पर उठाए सवाल

ग्वालियर. नगर निगम के कामकाज और शहर की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर भाजपा ने अब महापौर और एमआईसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को श्याम वाटिका में हुई भाजपा जिला कार्यसमिति की बैठक में महापौर और एमआईसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर ने नगर निगम को विकास कार्यों के लिए मिली राशि के कथित दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए केंद्र और राज्य सरकार से ग्वालियर के लिए आवंटित राशि तथा निगम द्वारा खर्च की गई राशि का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की।बैठक में सांसद ने भी शेजवलकर की बात का समर्थन किया। उन्होंने महापौर और एमआईसी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने की मांग कार्यसमिति के समक्ष रखी। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश राजोरिया ने प्रस्ताव को स्वीकार किया। इसके बाद पूर्व जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी ने निंदा प्रस्ताव रखा, जिसे कार्यसमिति के सदस्यों ने दोनों हाथ उठाकर पारित कर दिया। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम शहर की मूलभूत समस्याओं के समाधान में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रहा है।