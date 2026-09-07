हैंडओवर से पहले ही दम तोड़ रहे खेल मैदान

ग्वालियर. खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं देने के नाम पर स्मार्ट सिटी ने लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय (एमएलबी) के खेल मैदानों को करोड़ों रुपये की लागत से संवारा, लेकिन हैंडओवर से पहले ही इनकी सुविधाएं दम तोड़ने लगी हैं। निर्माण के बाद करीब एक साल से नियमित मेंटेनेंस नहीं होने से मैदानों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। निर्माण कार्यों में खामियों का हवाला देते हुए कॉलेज प्रबंधन ने अभी तक मैदानों का हैंडओवर नहीं लिया है। इतना ही नहीं, कॉलेज द्वारा निर्माण से संबंधित एमओयू की प्रति मांगे जाने के बावजूद अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में सवाल है कि करोड़ों खर्च करने के बाद तैयार की गई खेल सुविधाओं की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?स्मार्ट सिटी की ओर से एमएलबी कॉलेज परिसर में फुटबॉल, वॉलीबॉल और टेनिस सहित अन्य खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। निर्माण के दौरान खिलाड़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखने का दावा किया गया था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन के निरीक्षण में कई खामियां सामने आई हैं। इन खामियों के कारण हैंडओवर की प्रक्रिया अटक गई है।