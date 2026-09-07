‘सिलाई के लिए बुलाते 1 हजार देते थे …’, स्पा सेंटर में पड़ी रेड, ग्वालियर में पकड़ी गईं 5 लड़कियां-7 लड़कें

स्पा सेंटर में मिली युवतियों को राजकुमार और उसकी महिला मैनेजर ने ठेके पर रखा था। इनमें कई कुछ युवतियां लोकल और कुछ दूसरे शहरों की है। उनसे पूछताछ में पता चलेगा कि इस धंधे में और कौन लोग शामिल है। स्पा सेंटर में आने वाले ग्राहकों कुछ ग्राहकों से ज्यादा पेसे भी लिए जाते थे। एएसपी सुजावल जग्गा ने बताया स्पा सेंटर में अनैतिक कारोबार पकड़ा गया है। मौके पर मिली युवतियों के पते ठिकाने की जानकारी जुटाई जा रही है। तलाशी में सात युवक भी मिले हैं। स्पा सेंटर संचालक और महिला मैजेनर मौके पर मिले युवक और युवतियों पर कार्रवाई की जा रही है।