5 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

ग्वालियर

Gwalior Love Marriage: बिना मोबाइल 1,020 किमी दूर पहुंची प्रेमिका, 5 ट्रेनें बदलकर ढूंढ निकाला प्रेमी का घर

Love Marriage: बॉयफ्रेंड से मिलने 1020 किलोमीटर का सफर कर झारखंड से ग्वालियर पहुंची गर्लफ्रेंड, 2022 में सोशल मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती...दोस्ती प्यार में बदली अब आर्य समाज में दोनों ने की शादी।
2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Shailendra Sharma

Sep 05, 2026

love marriage

jharkhand girl reaches gwalior after traveling 1020 km for love, एसपी ऑफिस पहुंचा प्रेमी जोड़ा, आर्य समाज का सर्टिफिकेट और शादी के वक्त की तस्वीर (Source-Patrika)

Gwalior Love Marriage: कहते हैं कि प्यार में इंसान हर हद को पार कर जाता है, फिर चाहे वो रिश्तों की दीवार हो या फिर प्यार करने वालों के बीच की सैकड़ों किमी की दूरी। ऐसे ही प्यार का एक मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सामने आया है। ग्वालियर के एक युवक और झारखंड की रहने वाली युवती के बीच करीब 4 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और अब प्रेमिका तमाम मुश्किलों का सामना कर अपने प्रेमी के पास ग्वालियर आ गई। दोनों ने आर्य मंदिर में शादी कर ली है लेकिन युवती के परिजन शादी के खिलाफ हैं और धमकी दे रहे हैं।

2022 में हुई दोस्ती

झारखंड की रहने वाली युवती प्रीति की साल 2022 में ग्वालियर के धीरज आर्य से सोशल मीडिया पर जान पहचान हुई। फिर दोनों में बातचीत होने लगी और फिर दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आ गए और प्यार हो गया। प्रीति ने बताया कि बातचीत का सिलसिला करीब एक साल तक चला और फिर धीरज उससे मिलने के लिए झारखंड आया। ये उनकी पहली मुलाकात थी, इस मुलाकात के बाद प्यार और परवान चढ़ा लेकिन तभी प्रीति के घरवालों को इसकी भनक लग गई और दीवार बन गए।

पिता ने छीना प्रीति का मोबाइल

प्रीति के मुताबिक धीरज से प्यार का पता चलने के बाद परिवारवालों ने बंदिशें लगा दीं। पिता ने मोबाइल छीन लिया जिसके कारण धीरज से कुछ समय तक बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर एक दिन कॉलेज जाने के बहाने प्रीति बाजार गई और सहेली के मोबाइल से धीरज को फोन कर पूरी बात बताई। धीरज मौका मिलते ही झारखंड पहुंचा और प्रीति को नया मोबाइल दिया। इस मोबाइल के जरिए कुछ दिन तक दोनों की फिर से बातचीत हुई लेकिन फिर परिवारवालों को मोबाइल का पता चल गया।

28 अगस्त को ग्वालियर आई प्रीति, 1 सितंबर को की शादी

प्रीति किसी तरह घर से निकली और 5 ट्रेनें बदलते हुए 1020 किमी का सफर तय कर 28 अगस्त को ग्वालियर पहुंची। उसके पास मोबाइल नहीं था, उसने बिना मोबाइल के ही धीरज के घर का पता लगाया और फिर धीरज से मिली। दोनों ने 1 सितंबर को आर्य मंदिर में शादी कर ली और एक दूसरे के साथ सात जन्मों के बंधन में बंध गए। धीरज प्राइवेट टीचर है और बच्चों को कोचिंग पढ़ाता है, धीरज का कहना है कि वो प्रीति के साथ खुश है पर प्रीति के घर वाले उन्हें धमका रहे हैं।

एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार

घरवालों से मिल रही धमकियों से परेशान होकर प्रीति और धीरज ने एसपी कार्यालय पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। इस दौरान प्रीति ने बताया कि उसके परिवारवाले ग्वालियर आ गए हैं। धीरज के घर पर पहुंचकर हमें धमकी दे रहे हैं। हम दोनों अपनी रजामंदी से साथ रह रहे हैं, हमें सुरक्षा दी जाए।

Dewas Crime: 22 लाख रुपये लेकर प्रेमी के साथ गई महिला, Instagram पर हुई थी दोस्ती

ये भी पढ़ें
Married Woman Leaves With Lover

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

05 Sept 2026 07:45 pm

Published on:

05 Sept 2026 07:38 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / Gwalior Love Marriage: बिना मोबाइल 1,020 किमी दूर पहुंची प्रेमिका, 5 ट्रेनें बदलकर ढूंढ निकाला प्रेमी का घर

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऑनलाइन लोन के झांसे में नहीं आई महिला तो साइबर ठगों ने अपनाया ब्लैकमेलिंग का हथकंडा, कई किस्तों में ऐंठी रकम

साइबर ठग
ग्वालियर

इवी का ‘ग्रीन’ सफर हुआ महंगा, दो साल में ही बढ़ गए 25 फीसदी दाम

पेट्रोल-डीजल के बढ़ते खर्च से राहत और पर्यावरण संरक्षण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (इवी) को जेब के लिहाज से सस्ता विकल्प मानने वाले उपभोक्ताओं का बजट अब बढ़ रहा है। पिछले दो वर्षों में मॉडल और बैटरी क्षमता के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में 25 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सबसे ज्यादा असर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर दिखाई दे रहा है। करीब एक लाख रुपए में मिलने वाला इ-स्कूटर अब 1.20 से 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है।
ग्वालियर

श्रीकृष्ण की शिक्षाओं को जीवन में उतारें युवा, कर्मयोगी बनकर आगे बढ़ें

Dr. Awadhesh Pratap Singh, Chairperson of the State Human Rights Commission
ग्वालियर

1-3 से पिछड़कर सुजय ने पलटा मुकाबला, बने जिला टेबल टेनिस चैंपियन

Ranking Table Tennis Tournament
ग्वालियर

ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप में वैदेही शिंदे ने जीते तीन स्वर्ण

Vaidehi Shinde from Gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.