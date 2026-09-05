Gwalior Love Marriage: बिना मोबाइल 1,020 किमी दूर पहुंची प्रेमिका, 5 ट्रेनें बदलकर ढूंढ निकाला प्रेमी का घर

Gwalior Love Marriage: कहते हैं कि प्यार में इंसान हर हद को पार कर जाता है, फिर चाहे वो रिश्तों की दीवार हो या फिर प्यार करने वालों के बीच की सैकड़ों किमी की दूरी। ऐसे ही प्यार का एक मामला मध्यप्रदेश के ग्वालियर में सामने आया है। ग्वालियर के एक युवक और झारखंड की रहने वाली युवती के बीच करीब 4 साल पहले सोशल मीडिया पर हुई दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और अब प्रेमिका तमाम मुश्किलों का सामना कर अपने प्रेमी के पास ग्वालियर आ गई। दोनों ने आर्य मंदिर में शादी कर ली है लेकिन युवती के परिजन शादी के खिलाफ हैं और धमकी दे रहे हैं।