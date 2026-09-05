इवी का ‘ग्रीन’ सफर हुआ महंगा, दो साल में ही बढ़ गए 25 फीसदी दाम

पेट्रोल से राहत की चाह, लेकिन बढ़ा बजट

पेट्रोल-डीजल के लगातार बढ़ते खर्च और कम रनिंग कॉस्ट के कारण इलेक्ट्रिक दोपहिया की मांग तेजी से बढ़ रही है। ग्वालियर में हर महीने 1500 से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया बिक रहे हैं। कई बड़े ब्रांड के लोकप्रिय मॉडलों के लिए ग्राहकों को 20 से 30 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। इवी कारोबारी हरिओम नागपाल के मुताबिक पिछले चार महीनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग करीब 30 फीसदी बढ़ी है। कंपनियां मांग के अनुपात में उत्पादन नहीं कर पा रही हैं। यही वजह है कि डीलरों के पास स्टॉक पहुंचते ही बुकिंग के आधार पर वाहनों की डिलीवरी की जा रही है। इवी कारोबारी उमेश उप्पल बताते हैं कि इलेक्ट्रिक दोपहिया का चलन 2016-18 के दौरान शुरू हुआ था, लेकिन 2020 के बाद बाजार ने तेजी पकड़ी। पिछले दो वर्षों में ग्राहकों का रुझान और बढ़ा है। उनके अनुसार अंतरराष्ट्रीय तनाव और ईरान-अमेरिका संघर्ष के असर से कच्चे माल, परिवहन और आपूर्ति शृंखला की लागत बढ़ी है, जिसका प्रभाव इवी की कीमतों पर पड़ा है।