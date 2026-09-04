ऑल इंडिया टेनिस चैंपियनशिप में वैदेही शिंदे ने जीते तीन स्वर्ण

इसके बाद बालिका अंडर-16 एकल वर्ग के फाइनल में भी वैदेही ने अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने अन्या राठी को 8-3 से पराजित कर दूसरा स्वर्ण पदक हासिल किया। एकल वर्ग में लगातार दो खिताब जीतने के बाद वैदेही ने बालिका अंडर-16 युगल वर्ग में भी शानदार प्रदर्शन किया। अन्या राठी के साथ जोड़ी बनाकर खेलते हुए वैदेही ने सह्याद्री और अग्न्या की जोड़ी को 8-1 से हराया। इस जीत के साथ उन्होंने प्रतियोगिता में अपना तीसरा स्वर्ण पदक हासिल किया।प्रतियोगिता के बालक अंडर-14 एकल वर्ग के फाइनल मुकाबले में विहान नवाब ने महाराष्ट्र के मानव पटेल को 8-6 से हराकर खिताब जीता। इसी वर्ग के युगल मुकाबले में आरी और विहार की जोड़ी ने ओजस और विहान नवाब की जोड़ी को 8-5 से पराजित कर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।