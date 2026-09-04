1-3 से पिछड़कर सुजय ने पलटा मुकाबला, बने जिला टेबल टेनिस चैंपियन

ग्वालियर. ग्वालियर जिला टेबल टेनिस संघ एवं जीवाजी क्लब के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम ग्वालियर जिला रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता का रोमांचक मुकाबलों के साथ समापन हुआ। पुरुष एकल के फाइनल में राष्ट्रीय खिलाड़ी सुजय चतुर्वेदी ने शानदार वापसी करते हुए वीतेश कपूर को 4-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। दोनों राष्ट्रीय खिलाड़ियों के बीच हुए मुकाबले में दर्शकों को आखिरी गेम तक जबर्दस्त संघर्ष देखने को मिला। जीवाजी क्लब में खेले गए फाइनल में सुजय एक समय 1-3 से पिछड़ रहे थे। इसके बाद उन्होंने अनुभव और धैर्य का परिचय देते हुए लगातार तीन गेम जीतकर मुकाबला अपने पक्ष में कर लिया। सुजय ने वीतेश को 8-11, 11-7, 6-11, 9-11, 11-9, 11-5 और 11-7 से पराजित किया। शुरुआती चार गेम में पिछड़ने के बावजूद सुजय ने पांचवें गेम से खेल की रणनीति बदली और लगातार दबाव बनाते हुए जीत दर्ज की। महिला एकल के फाइनल में राष्ट्रीय खेल पदक विजेता हिमानी चतुर्वेदी ने नव्या चतुर्वेदी को सीधे तीन गेम में 3-0 से हराकर खिताब जीता। हिमानी ने पूरे मुकाबले में बेहतर नियंत्रण और आक्रामक खेल का प्रदर्शन किया।