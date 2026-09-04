नगर निगम के सॉफ्टवेयर का खेल ! दूसरे का मकान अपने नाम कर बेच डाला, ग्वालियर में 4 पर FIR

Gwalior news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर नगर निगम के संपत्तिकर सॉफ्टवेयर में फर्जीवाड़ा कर दूसरे के मकान को अपने नाम कर बेचने का मामला सामने आया है। जालसाजों ने इस खेल में मूल संपत्ति की एक समानांतर आइडी तैयार की उसमें मकान मालिक का नाम व वार्ड बदला। इसके बाद संपत्तिकर की फर्जी रसीद बनाकर मकान की रजिस्ट्री करा दी। नगर निगम की अंदरुनी जांच के आधार पर विश्वविद्यालय पुलिस ने संपत्तिकर विभाग के प्रभारी मुकेश सविता की शिकायत पर सहायक राजस्व निरीक्षक नरेन्द्र कुशवाह, रिटायर्ड एपीटीओ महेन्द्र शर्मा सहित जालसाजी से मकान बेचने वाले जयनारायण और खरीदार अशोक सिंह पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।