MP Nagar Nikay Chunav: परिसीमन की सुगबुगाहट, दावेदारों का गणित बिगड़ा, ग्वालियर में 5 गुना वोटरों का अंतर

MP Nagar Nikay Chunav 2027: नगरीय निकाय चुनाव 2027 की आहट के साथ ही ग्वालियर नगर निगम के 66 वार्डों में मतदाताओं का भारी असंतुलन और परिसीमन को लेकर फैला संशय भावी प्रत्याशियों के अभी से पसीने छुड़ा रहा है। सालों से सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण न होने का नतीजा यह है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे वार्ड के बीच मतदाताओं की संख्या में 5 गुना तक का अंतर आ चुका है। मुख्यमंत्री के संकेतों के बाद नगर निगम ने अंदरखाने परिसीमन का होमवर्क तो शुरू कर दिया है, लेकिन जनगणना की तकनीकी अड़चन के चलते अब तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी है।