‘किसान के साथ धोखा किया तो जाओगे जेल…’ CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, सरकार भरेगी नुकसान

Gwalior news: मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव ने किसानों को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा, सीमा पर जवान और खेत में किसान, दोनों देश की ताकत हैं। जवान देश की रक्षा के लिए जान दांव पर लगाता है, वहीं किसान खेतों में मेहनत कर पूरे देश का पेट भरता है। सीएम ने किसानों के बैंक और सोसायटी खातों में होने वाली गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए कहा, कई बार कर्मचारी की गलती अथवा धोखाधड़ी का खामियाजा किसान को भुगतना पड़ता है और उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा, अब यह नहीं चलेगा। जिसने गड़बड़ी की है, उसे जेल भेजेंगे और किसान के नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इसके लिए कवच योजना लागू की गई है। सीएम ने किसानों से अपनी कृषि भूमि न बेचने की अपील करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश जल्द ही पंजाब और हरियाणा को पीछे छोड़कर खेती में देश का नंबर-1 राज्य बनेगा।