बड़े शहरों से जुड़ेंगे एमपी के ‘ग्रीनफील्ड कॉरिडोर’ और ‘4-लेन’, मजबूत होगा सड़क नेटवर्क

मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि मप्र में सड़क नेटवर्क पहले से मजबूत हुआ है। आगे भी तेजी से काम जारी है। यह सीएम डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व एवं दूरदृष्टि सोच का नतीजा है। नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर, फोरलेन और रिंग रोड के माध्यम से प्रदेश के प्रमुख शहरों को देश के बड़े आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक केंद्रों से जोड़ा जा रहा है। भविष्य में बेहतर आवागमन के साथ व्यापार, उद्योग, निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।